فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو يقفز في حزيران

2020/08/19 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء أن الفائض المعدل لميزان المعاملات الجارية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد إلى 20.69 مليار يورو في يونيو حزيران من 11.27 مليار يورو في مايو أيار، إذ ارتفع الفائض التجاري.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو حزيران، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 بالمئة في السنة السابقة، في الأغلب بسبب تراجع فائض تجارة الخدمات وتقلص تدفق الدخل الأولي، الذي يتضمن الأرباح من استثمارات خارجية.

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