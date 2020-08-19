أوبك بلس تجتمع اليوم لمناقشة التزام العراق باتفاق خفض الانتاج

2020/08/19 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تجتمع أوبك بلس اليوم، عبر الفيديو، لمناقشة التزام العراق ونيجيريا وكازاخستان باتفاق أوبك بلس الذي يطالب بتخفيض 7.7 مليون برميل يوميا إلى نهاية العام الحالي.





وتضغط السعودية على العراق خلال الأشهر الماضية، على الالتزام باتفاق أوبك بلس، اذ بلغ التزام العراق خلال شهر تموز الماضي 85٪.



وكانت حصة العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاتفاق تتضمن تخفيض 1.065 مليون برميل، وبدءا من شهر اب وحتى نهاية العام يتضمن التخفيض 850 الف برميل يوميا.





واقر وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، بتخفيض العراق حصته البالغة 850 الف برميل يوميا بالإضافة إلى 400 الف برميل يوميا بسبب عدم التزامه خلال الأشهر الماضية.





وقالت وكالة رويترز، في خبر نشرته اليوم، ان اجتماع أوبك بلس سيركز على امتثال العراق ونيجيريا وكازاخستان.





من جهة أخرى، قال الخبير النفطي، وليد خدوري، فيما يتعلق بالمستقبل (النصف الثاني من عام 2020)، تشير «أوبك» إلى أنه لا يزال هناك قلق من نشوب موجة ثانية لجائحة «كوفيد - 19» وإمكانية ارتفاع المخزون النفطي العالمي.



من ثم، فإن مخزون المنتجات النفطية قد يرتفع ثانية في حال عودة تقلص التنقل بالسيارات أو السفر بالجو، الأمر الذي سيؤثر على تقلص الطلب على وقود المواصلات من بنزين وديزل ووقود الطيران.

وأضاف هذا الأمر يقتضي، بحسب «أوبك»، إلى استمرار التعاون المستمر بين المصدرين لإحلال التوازن في العرض والطلب لأجل استقرار الأسعار، وذلك لإعادة نشاط الاقتصاد العالمي.

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