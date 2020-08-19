صلاح الدين تعتمد خطة لشمول الشرائح الاجتماعية بالاراضي السكنية

2020/08/19 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعدت محافظة صلاح الدين، الية جديدة لشمول اكبر عدد من الشرائح الاجتماعية بالاراضي السكنية.

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