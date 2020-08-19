شرطة البصرة تحقق في الاعتداء على “كادر إعلامي” خلال الاحتجاجات

2020/08/19 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحقق شرطة محافظة البصرة في الاعتداء على فريق إعلامي خلال تغطيته تظاهرات المحافظة.

وأعلنت الشرطة في بيان، رفضها الاعتداء على كادر إحدى القنوات الفضائية خلال تظاهرات الأحد الماضي مؤكدة أنها ستفتح تحقيقا بهذا الأمر لمعرفة ملابساته.

وثمنت مديرية شرطة البصرة الدور المشرف الذي يمارسه إعلاميو المحافظة في إظهار الحقائق لمعالجة السلبيات..



مؤكدة أن حماية الكوادر الإعلامية من أهم أولويات الأجهزة الأمنية وأيةَ جهةٍ تعتدي عليهم ستكونُ تحت طائلة العقوبات القانونية.

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