الفتح يكشف عن اتفاق لتقسيم الدوائر الانتخابية حسب النسب السكانية

2020/08/19 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، عن اتفاقات سياسية داخل أروقة مجلس النواب بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية وحسم الجدل الدائر بشأنها.

وأكد البلداوي في تصريح وجود اتفاق بين بعض الكتل السياسية النيابية لتقسيم الدوائر الانتخابية على المحافظات وحسب النسب السكانية لكل محافظة، على أن تكون هناك ثلاثُ أو أربعُ دوائرَ انتخابية للمحافظات الكبيرة ودائرتان للمحافظات الصغيرة، مشيرا إلى أن ملحق توزيع الدوائر الانتخابية على المحافظات لم يحسم حتى الآن.

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