صحة الانبار: مخيمات النزوح تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/08/19 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير اعلام قطاع الفارس العربي بقضاء عامرية الصمود بمحافظة ناظم الحديدي ، الاربعاء، عن تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في مخيمات النزوح جنوبي مدينة الفلوجة.وقال الحديدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مدير عام دائرة صحة الانبار خضير خلف شلال وجه فريق طبي تابع لقطاع الفارس العربي بقضاء عامرية الصمود جنوبي ، لزيارة […]

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