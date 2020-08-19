مركز جرائم الحرب: وثقنا اعتقال 658 شخصاً منذ مطلع 2020

2020/08/19 | 13:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز جرائم الحرب، توثيق 658 معتقلاً في 8 محافظات منذ مطلع العام الجاري.وذكر المركز في بيان أن “المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يوثق عمليات الاعتقال بحق المدنيين منذ 1/1/2020 ولغاية 15/8/2020، في(8) محافظات عراقية”.وأضاف ان “عدد المعتقلين بلغ (658) معقتلًا؛بينهم (3) أطفال و(26) امرأة، وكما يأتي: نينوى: 287 الأنبار: 56 ديالى: 5 …

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