اعتقال 9 إرهابيين وضبط كدس للعتاد في نينوى

2020/08/19 | 13:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وازرة الداخلية، الأربعاء، ان مفارز وكالة الاستخبارات اعتقلت إرهابيين وضبطت كدساً للعتاد في محافظة نينوى.وذكرت الوازرة في بيان أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى، القت القبض على (٩) ارهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق احكام المادة (٤) ارهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، عمل ٤ منهم في ما يسمى المعسكرات العامة تحت …

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