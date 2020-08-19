2020/08/19 | 13:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إن متوسط سرعة الإنترنت يواصل ارتفاعه مع زيادة الطلب على سرعات الإنترنت واستهلاك البيانات، في ظل تحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بتقديم نحو 4 مليارات دولار.وأشارت الوزارة بحسب وسائل إعلام سعودية إلى أن “متوسط سرعات الإنترنت الثابت واصل ارتفاعه محققاً سرعة عالية وصلت الى أكثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأضعاف السرعة “المنتظرة” في العراق من المشروع الوطني.. ارتفاع كبير في سرعة “الكيبل الضوئي” بالسعودية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأضعاف السرعة “المنتظرة” في العراق من المشروع الوطني.. ارتفاع كبير في سرعة “الكيبل الضوئي” بالسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).