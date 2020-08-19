فيديو يوثق محاولة اغتيال ناشطي البصرة

2020/08/19 | 13:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر محاولة اغتيال الناشطين عباس صبحي ولوديا ريمون وفهد الزبيدي في محافظة البصرة.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمراً بإقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح وتكليف عباس ناجي بدلاً منه بعد ساعات من محاولة الاغتيال.وأشار ناشطون إلى أن […]

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