الطيران التركي يشن غارات جنوب شرق دهوك

2020/08/19 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الطيران التركي، هجمات على مواقع لحزب العمال الكردستاني جنوب شرق محافظة دهوك.وذكر مصدر امني لـ”تقدم” ان “الطيران التركي، شن هجمات على مواقع لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي دهوك”.وأضاف ان “أهالي المحافظة سمعوا دوي الانفجارات”، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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