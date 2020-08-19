2020/08/19 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

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جنايات بابل تطلق سراح مدير عام صحة المحافظة بكفالة

يتبع.



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بغداد اليوم-دهوك

أفاد مصدر أمني من محافظة دهوك في إقليم كردستان، الأربعاء (19 آب 2020)، بتجدد القصف التركي على قرية في محافظة دهوك الواقعة شمالي العراق.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الغارات التركية تجددت، مستهدفة قرية دفري بق

بغداد اليوم-البصرة

أدلى قائد شرطة البصرة الجديد، اللواء عباس ناجي أدم، اليوم الأربعاء، بأول تصريح له بعد تسلمه مهامه رسمياً.

وقال إعلام مديرية شرطة البصرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نعاهد العراق والمجتمع البصري بكافة اطيافه بان يكون هاج

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أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الاربعاء، القبض على متهم يقوم ببيع العمال الاجانب المخالفين لشروط الاقامة و3 عاملات من جنسيات مختلفة في منطقة اليرموك ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

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