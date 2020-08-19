بعد تسمية المدرب الجديد.. برشلونة يحدد بديلاً لإيريك أبيدال

2020/08/19 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً عن تعيين رامون بلانيس في منصب السكرتير الفني للبرسا، ليكون بديلاً للفرنسي إيريك أبيدال.

وكان برشلونة قد أعلن مساء أمس الثلاثاء رحيل إيريك أبيدال عن منصبه الإداري في النادي الكتالوني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن "رامون بلانيس سيكون السكرتير الفني الجديد للفريق، وهو ما أكده النادي اليوم الأربعاء".

ونشرت صفحة برشلونة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر التعاقد مع رامون بلانيس بدلاً من الفرنسي إيريك أبيدال.

وكشفت التقارير الصحفية الإسبانية عن أن الأرجنتيني ليونيل ميسي السبب الرئيسي وراء رحيل إيريك أبيدال عن منصبه.

وأوضحت " آس" بأن "الخلاف الذي نشب بين ميسي وأبيدال بداية هذا العام بعد تصريحات الفرنسي وانتقاده لغرف خلع ملابس النادي، ورد النجم الأرجنتيني عليه قد أحدث فجوة في العلاقة بين إيريك وليونيل، وهذه الفجوة تسببت في رحيل أبيدال بعد إقالة كيكي سيتيين من منصبه بعد فضيحة مباراة بايرن ميونخ الألماني الأخيرة".

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