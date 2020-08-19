امانة بغداد ..خطة تعفير خاصة بشهر محرم الحرام

2020/08/19 | 14:04 - المصدر: سكاي برس

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اعلنت امانة بغداد عن اعداد ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية والدوائر البلدية المختلفة خطة تعفير خاصة بشهر محرم الحرام

الخطة تتضمن تعفير مسارات سير الزائرين سيما التي تتجه نحو مدينة كربلاء المقدسة بالاضافة الى تعفير اماكن العبادة ومحيط المراقد الدينية والجوامع التي تقام فيها مراسم الع...

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