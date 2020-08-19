الصحة تحذّر من “ضعاف النفوس” : علاج كورونا في مؤسساتنا حصراً ومجاناً !

2020/08/19 | 14:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلقت وزارة الصحة والبيئة اليوم الأربعاء، تحذيراً من استغلال بعض “ضعاف النفوس” علاج كورونا خارج مؤسساتها الصحية المتخصصة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية إن “الفقرات البروتوكولية المعتمدة في علاج كورونا تتوفر في جميع مؤسساتنا الصحية المخصصة حصراً، وتوزع على المرضى بالمجان”.وحذر البدر “من ضعاف النفوس الذين […]

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