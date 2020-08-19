الجزء الثالث من شهداء الحزب الشيوعي العراقي - أمير أمين

2020/08/19 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمير_أمين إهتم الشيوعيون ومنذ أكثر من عقدين من الزمن بتوثيق شهدائهم وأوصت القيادة لعدد من الرفاق القيام بهذه المهمة الشاقة والنبيلة بنفس الوقت مكونة منهم لجنة أسمتها ..لجنة مطبوع شهداء الحزب وإعتمد هؤلاء الرفاق على عدد لا يستهان به من الوثائق وما تم نشره عن الشهداء وحياة كل واحد منهم وبالتفصيل أحياناً ومع هذا فقد وجدت أخطاء ونواقص تخص بعضاً منهم ومنها نقص وضع صورهم او أخطاء في ترتيب سجل حياتهم العائلي والن ......





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