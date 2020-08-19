هل ينتهي إيماننا بالدين؟ ح2 - عباس علي العلي

2020/08/19 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي علينا إذا تحديد مفهوم فريد حقيقي للإنسان وبعدها نعود للربط بينه وبين العقل لمعرفة معنى الإنسان العاقل، ونعود إلى مضمار الفلسفة لنبحث عن أخر التصورات المعرفية عن الإنسان ولا بد لنا من الوقوف على أحد أهم أبرز النظريات التي فصلت بين الإنسان والعقل على ما أعتبر سابقا أن الإنسان كائن حيواني عاقل، فحسب نيتشه الذي يرى في العقل مجرد غريزة طبيعية فطرية وتكوينه عند الإنسان يستخدمها كبقية الغرائز الأخرى ليضم ......





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