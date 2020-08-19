الشمري يطالب الكاظمي بارجاع سيطرة الصفرة ان لم يلتزم الاقليم بقرارات حماية المنتج

2020/08/19 | 14:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بارجاع سيطرة الصفرة ان لم يلتزم الاقليم بقرارات حماية المنتج المحلي.وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “سبق وان طالبنا رئيس الوزراء بتوحيد التعرفة الكمركية لجميع المنافذ الحدودية في الاقليم والجنوب والفرات الاوسط لكن لحد الان لم […]

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