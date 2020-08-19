محافظ الانبار يوعز بتأجيل الدوام الرسمي بدائرتين في الفلوجة

2020/08/19 | 14:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اوعز محافظة الانبار علي فرحان الدليمي ، الاربعاء، بتأجيل الدوام الرسمي في دائرتين في قضاء الفلوجة لدواعي صحية .وقال مصدر في ديوان محافظة الانبار لـ/المعلومة/، إن “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اوعز بتأجيل الدوام الرسمي لدائرتي الضريبة والتسجيل العقاري في الفلوجة الى اشعار اخر لتجنب تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف […]

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