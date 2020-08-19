بدوافع إرهابية.. عراقي يتسبب عمدا بحوادث على طريق سريع في ألمانيا

2020/08/19 | 14:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تسبب رجل بسلسلة حوادث صدما بسيارته مساء الثلاثاء في المانيا على طريق سريع يعبر برلين، في عمل ذي "دافع إرهابي" بحسب النيابة العامة، أسفر عن جرح ستة أشخاص ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة.

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