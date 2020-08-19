دائرة البيطرة تنفذ حملة تلقيح مجانية لتحصين الابقار والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية.

2020/08/19 | 14:23 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أين نيوز_بغداد علنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة عن عزمها تنفيذ حملة وطنية مجانية لتلقيح الابقار والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ابتداءً من الاحد ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٠ وتستمر لمدة ٤٥ يوم .و قال مدير عام دائرة البيطرة د.
ثامر حبيب حمزة في بيان له ان الحملة التي ستشمل جميع المحافظات العراقية باستثناء اقليم كردستان تستهدف تحصين الابقار والجاموس و بجميع الاعمار ضد مرض الحمى القلاعية.واضاف حمزة ان دائرته ستستنفر جميع ملاكاتها من الاطباء البيطريين و مساعديهم و المتعاقدين و موظفي الاجور اليومية في جميع المستشفيات و المستوصفات البيطرية في المحافظات لانجاز وإنجاح الحملة.واوضح المدير العام ان عدد الحيوانات المتوقع ان يتم تلقيحها سيتجاوز المليوني راس من الابقار والجاموس وسيتم حصر عدد الحيوانات الملقحة بصورة دقيقة بعد اتمام الحملة عبر ملئ استمارة خاصة بالحملة .
واشار مدير عام الدائرة الى ان الوزارة خصصت مبلغاً قدره مئتان وخمسون مليون دينار لانجاز متطلبات الحملة اضافة الى توفير كافة المستلزمات الضرورية الخاصة بالحملة من اللقاح واجهزة الفحص وعدة التلقيح اِضافةً الى التأكيد على الملاكات المساهمة بالحملة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من مرض كورونا ( كوفيد -١٩ )حمايةً لحياتهم وحياة الفلاحين والمربين .واختتم حمزة بيانه بمناشدة الفلاحين والمربين بمساعدة الفرق البيطرية المنفذة للحملة وعدم الاحجام عن عملية التحصين لانها من مصلحتهم اولاً وللمحافظة على سلامتهم وسلامة حيواناتهم وبالتالي حفاظاً على الثروة الحيوانية كمصدر مهم من مصادر الإنتاج الغذائي والدخل القومي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة البيطرة تنفذ حملة تلقيح مجانية لتحصين الابقار والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية.) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ثامر حبيب حمزة في بيان له ان الحملة التي ستشمل جميع المحافظات العراقية باستثناء اقليم كردستان تستهدف تحصين الابقار والجاموس و بجميع الاعمار ضد مرض الحمى القلاعية.واضاف حمزة ان دائرته ستستنفر جميع ملاكاتها من الاطباء البيطريين و مساعديهم و المتعاقدين و موظفي الاجور اليومية في جميع المستشفيات و المستوصفات البيطرية في المحافظات لانجاز وإنجاح الحملة.واوضح المدير العام ان عدد الحيوانات المتوقع ان يتم تلقيحها سيتجاوز المليوني راس من الابقار والجاموس وسيتم حصر عدد الحيوانات الملقحة بصورة دقيقة بعد اتمام الحملة عبر ملئ استمارة خاصة بالحملة .
واشار مدير عام الدائرة الى ان الوزارة خصصت مبلغاً قدره مئتان وخمسون مليون دينار لانجاز متطلبات الحملة اضافة الى توفير كافة المستلزمات الضرورية الخاصة بالحملة من اللقاح واجهزة الفحص وعدة التلقيح اِضافةً الى التأكيد على الملاكات المساهمة بالحملة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من مرض كورونا ( كوفيد -١٩ )حمايةً لحياتهم وحياة الفلاحين والمربين .واختتم حمزة بيانه بمناشدة الفلاحين والمربين بمساعدة الفرق البيطرية المنفذة للحملة وعدم الاحجام عن عملية التحصين لانها من مصلحتهم اولاً وللمحافظة على سلامتهم وسلامة حيواناتهم وبالتالي حفاظاً على الثروة الحيوانية كمصدر مهم من مصادر الإنتاج الغذائي والدخل القومي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة البيطرة تنفذ حملة تلقيح مجانية لتحصين الابقار والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية.) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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