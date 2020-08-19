دائرة البيطرة تنفذ حملة تلقيح مجانية لتحصين الابقار والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية.

2020/08/19 | 14:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد علنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة عن عزمها تنفيذ حملة وطنية مجانية لتلقيح الابقار والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ابتداءً من الاحد ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٠ وتستمر لمدة ٤٥ يوم .و قال مدير عام دائرة البيطرة د.ثامر حبيب حمزة في بيان له ان الحملة التي ستشمل جميع المحافظات العراقية باستثناء اقليم كردستان تستهدف تحصين الابقار والجاموس و بجميع الاعمار ضد مرض الحمى القلاعية.واضاف حمزة ان دائرته ستستنفر جميع ملاكاتها من الاطباء البيطريين و مساعديهم و المتعاقدين و موظفي الاجور اليومية في جميع المستشفيات و المستوصفات البيطرية في المحافظات لانجاز وإنجاح الحملة.واوضح المدير العام ان عدد الحيوانات المتوقع ان يتم تلقيحها سيتجاوز المليوني راس من الابقار والجاموس وسيتم حصر عدد الحيوانات الملقحة بصورة دقيقة بعد اتمام الحملة عبر ملئ استمارة خاصة بالحملة .واشار مدير عام الدائرة الى ان الوزارة خصصت مبلغاً قدره مئتان وخمسون مليون دينار لانجاز متطلبات الحملة اضافة الى توفير كافة المستلزمات الضرورية الخاصة بالحملة من اللقاح واجهزة الفحص وعدة التلقيح اِضافةً الى التأكيد على الملاكات المساهمة بالحملة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من مرض كورونا ( كوفيد -١٩ )حمايةً لحياتهم وحياة الفلاحين والمربين .واختتم حمزة بيانه بمناشدة الفلاحين والمربين بمساعدة الفرق البيطرية المنفذة للحملة وعدم الاحجام عن عملية التحصين لانها من مصلحتهم اولاً وللمحافظة على سلامتهم وسلامة حيواناتهم وبالتالي حفاظاً على الثروة الحيوانية كمصدر مهم من مصادر الإنتاج الغذائي والدخل القومي

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