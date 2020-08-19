جدول شهري : صادرات النفط العراقي إلى كوريا الجنوبية تنخفض للثلث تقريباً

2020/08/19 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انخفضت صادرات العراق من النفط إلى كوريا الجنوبية من 352 ألف برميل يومياً بداية العام الماضي إلى 132 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.وتعتمد كوريا الجنوبية، على النفط العراقي في الوقت الحالي بنسبة 4.8٪ بعد أن كانت النسبة 12٪ بداية العام الحالي.وتواصل صادرات العراق النفطية إلى كوريا الجنوبية بالتناقص التدريجي […]

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