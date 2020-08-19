2020/08/19 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في محافظة كركوك، فرض حظر التجوال الشامل يوم غد الخميس، بسبب فيروس كورونا.وذكرت الخلية في بيان ان “الحظر يأتي ضمن اجراءات الوقاية ضد تفشي فايروس كورونا المستجد وفق الصلاحيات المخولة بها من اللجنة العليا للصحة والسلامة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب زيادة اصابات كورونا..



فرض حظر شامل للتجوال في كركوك وكالة تقدم الاخبارية.

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