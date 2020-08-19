الطيران التركي يخترق أجواء العراق ويقصف موقعين شمال دهوك

2020/08/19 | 14:26 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل العربية أن الطيران التركي اخترق، اليوم الأربعاء، أجواء العراق وقصف موقعين شمال دهوك.وقال مدير بلدة "دينارته" شمال قضاء عقرة بمحافظة دهوك ،شعبان خليل، إن الطائرات الحربية التركية قصفت مرتين

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