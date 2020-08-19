الكشف عن هدر مليار ونصف المليار دولار على شركة لنقل المعدات الكهربائية

2020/08/19 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت النائبة عالية نصيف عن فضيحة جديدة من سلسلة فضائح ما وصفته بـ”الطبقة الفاسدة المسيطرة على وزارة الكهرباء” طيلة السنوات الماضية .وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان حيتان الفساد في وزارة الكهرباء قاموا – على طريقة (ر.ح) في تأسيس شركات حسب الطلب – بتأسيس شركة نقل معدات الكهرباء مع السيد (ع.أ) وتشغيل أسطول […]

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