نائب يتحدث عن عملية سرقة أكثر من مليار دولار في وزارة الكهرباء

2020/08/19 | 14:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إنه تمت سرقة أكثر من مليار ونصف المليار دولار (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت النائبة عالية نصيف، عن هدر مليار ونصف المليار دولار على شركة لنقل المعدات الكهربائية المسيطر عليها من قبل وزارة الكهرباء.

وقالت في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "حيتان الفساد في وزارة الكهرباء قاموا - على طريقة (ر.ح) في تأسيس شركات حسب الطلب - بتأسيس شركة نقل معدات الكهرباء مع السيد (ع.أ) وتشغيل أسطول من النقليات لكافة قطاعات الكهرباء بما فيها المعدات الرئيسية لمحطات GE وسيمنس".

أضافت نصيف "تمت سرقة أكثر من مليار ونصف المليار دولار كان بالإمكان تلافيها كون عملية توصيل المعدات هي من اختصاص الشركات المتعاقد معها"، مشيرة إلى "استخدام شركة النقل البري كغطاء مقابل نسبة 5%".

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