إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية .. بعد تصريحات عن التطبيع

2020/08/19 | 14:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت الحكومة السودانية إعفاء المتحدث باسم الخارجية من منصبه وتكليفه بالعمل فى دائرة أخرى على خلفية تصريحات بخصوص تطبيع بلاده مع إسرائيل.ونقلت وكالة “سبوتنك” عن “مصدر مسؤول” في الخارجية السودانية: “إعفاء الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق من مهامه على خليفة تصريحات حول تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل”.وكان صادق قال، […]

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