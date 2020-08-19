إخلاء مبنى كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية إثر تسرب كيميائي

2020/08/19 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن السلطات المختصة والجهات العاملة قامت بإخلاء جميع الطلبة والعاملين من مبنى كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية إثر تسرب كيميائي.

يتبع...

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بغداد اليوم-متابعة

اعتقلت قوات الأمن الألمانية، مواطنا عراقيا للاشتباه بضلوعه في سلسلة حوادث طرق متعمدة على طريق برلين السريع.

وأفادت تقارير إعلامية بأن جهاز أمن الدولة الألماني فتح تحقيقًا بالحوادث ولا يستبعد وجود دوافع دينية أو عنصرية.

وصد

بغداد اليوم- متابعة

اعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبيان، اليوم الثلاثاء، أنّه يحيي مراسم عاشوراء لهذا العام برعاية رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان عبر صفحته على "فيسبوك" ابتداء من الساعة الثامنة من مساء يوم غد الخميس.

واعتذر بح

بغداد اليوم- متابعة

تستمر الولايات المتحدة الاميركية من فرض القيود على كبرى الشركات الصينية ومنها المتخصصة في العمل الكمبيوتر المصنوعة باستخدام التكنلولوجيا الأمريكية لهذا يتطلب عليهم الحصول على ترخيص للعمل على تصميم رقائق خاصة بشركة هواوي.

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