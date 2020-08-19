نيمار مهدد بالابعاد من نهائي أبطال أوروبا بسبب إنتهاك قواعد مواجهة كورونا

2020/08/19 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

بات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي معرضًا لضربة موجعة بفقدان أهم لاعبيه (البرازيلي نيمار دا سيلفا)، خلال المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج" موسم 2019-2020.

ونجح باريس سان جيرمان في تجاوز عقبة لايبزج الألماني، بنتيجة 3-0، والتأهل لنهائي أبطال أوروبا؛ حيث يواجه الفائز من بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن:" نيمار خرق البرتوكول الطبي والقواعد الاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تبديل القمصان مع مدافع لايبزج مارسيل هالستنبرج بعد المباراة".

وأضافت أن:" اللاعب البرازيلي معرض للإيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب انتهاك قواعد مواجهة هذا الوباء العالمي".

وأقر "يويفا" في وقت سابق بأن اللاعبين الذين يتبادلون القمصان عقب المباراة، سيتم إيقافهم لمباراة واحدة كما سيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 12 يومًا.

يشار إلى أن المباراة النهائية من أبطال أوروبا من المقرر إقامتها يوم الأحد 23 آب الحالي على ملعب "النور" بمدينة لشبونة البرتغالية.

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بغداد اليوم- متابعة

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