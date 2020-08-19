2020/08/19 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- طالب الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، اليوم الاربعاء، الحكومة العراقية الى التصرف بطريقة اكثر فاعلية لإيقاف تكرار القصف التركي.وقال أبو رغيف في تغريدة على تويتر تابعتهاهناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو رغيف يطالب الحكومة الى التصرف بطريقة “اكثر فاعلية” لإيقاف تكرار القصف التركي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو رغيف يطالب الحكومة الى التصرف بطريقة “اكثر فاعلية” لإيقاف تكرار القصف التركي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو رغيف يطالب الحكومة الى التصرف بطريقة “اكثر فاعلية” لإيقاف تكرار القصف التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).