أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا في محافظة ديالى

2020/08/19 | 14:36 - المصدر: سكاي برس

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افاد مصدر طبي في ديالى يوم الاربعاء ان المحافظة سجلت 193 اصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو أعلى معدل يومي للإصابات منذ ظهور الوباء وحتى الآن، فيما بلغت نسبة الشفاء 82 في المئة.

وقال المصدر انه "تم فحص ٧٥٦ مسحة جديدة، وهو أعلى عدد للمسحات تم فحصه طيلة سير الوباء في محافظة ديالى...

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