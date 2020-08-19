التربية تطلق روابط استمارات التقديم على اختبارات القبول في “مدارس الموهوبين”

2020/08/19 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة التربية روابط الاستمارات الخاصة بالتقديم على الاختبارات التشخيصية للقبول في (مدارس الموهوبين) للعام الدراسي 2020 – 2021 للصف الرابع الابتدائي والصف الاول المتوسط.واضافت في بيان: “علماً ان التقديم ينتهي لغاية نهاية الدوام الرسمي 8 / 9 / 2020”.وتابعت: “ادناه روابط استمارات التقديم لمدارس الموهوبين :- محافظة بغداد / الصف الرابع الابتدائي …

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