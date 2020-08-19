عراقي متطرف يهدد بتفجير عبوة ويرتكب سلسة حوادث في برلين بالمانيا

2020/08/19 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تسبب رجل، مساء الثلاثاء، بعدة حوادث صدما بسيارته على طريق سريع يعبر برلين، في عمل “متطرف” بحسب النيابة العامة، أسفر عن جرح 6 أشخاص، 3 منهم إصاباتهم بالغة.وقال متحدث باسم النيابة العامة المحلية لوكالة “فرانس برس” إن العمل المتعمد دافعه النزعة المتطرفة وفق ما توصل إليه التحقيق في الوقت الحاضر، فيما أفادت عدة […]

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