2020/08/19 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/المركز الخبري الوطني- أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الاربعاء، حكماً بإطلاق سراح مدير عام صحة بابل بكفالة قدرها 100 مليون دينار.وذكر مصدر قضائي، في تصريح، إطلعت عليه وكالة “المركز الخبري الوطني” إن محكمة جنابات بابل بكفالة قدرها ١٠٠ مليون دينار بعد توقيفه بقضية نزاهة”.وأفادت هيأة النزاهة الاتحادية، الأحد، 16 اب الجاري، تنفيذ أمر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق سراح مسؤول صحي في محافظة بابل بكفالة مالية بعد توقيفه بقضية تتعلق بالنزاهة المركز الخبري الوطني.

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