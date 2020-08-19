في السابعة مساءً بتوقيت بغداد.. برشلونة يقدم مدربه الجديد لوسائل الإعلام

2020/08/19 | 14:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد نادي برشلونة اليوم الأربعاء تعيين الهولندي رونالد كومان مدرباً للفريق حتى عام 2022.وقال النادي الكاتالوني في بيان نشره الأربعاء بعد يومين من إقالة مدربه السابق كيكي سيتيين “توصل إف سي برشلونة ورونالد كومان إلى اتفاق لتولي تدريب الفريق الأول حتى 30 حزيران/يونيو 2022”.كان رئيس برشلونة ماريوا بارتوميو أعلن تعيين […]

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