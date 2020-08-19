2020/08/19 | 14:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة اوبك، الاربعاء، عن ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي لتسجل 45.49 دولار للبرميل الواحد.وقالت المنظمة في بيان إن “سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام سجل 45.49 دولار للبرميل الواحد” ، مضيفة أن “السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 44.94 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك”.ويعزو بعض المحللين الارتفاع إلى التزام منظمة أوبك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر سلة الأوبك لتسجل 45.49 دولار للبرميل الواحد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع سعر سلة الأوبك لتسجل 45.49 دولار للبرميل الواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).