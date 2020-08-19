البابا: جائحة كورونا فرصة لبناء مجتمع عادل

2020/08/19 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأربعاء، إن جائحة كورونا يجب أن تكون فرصة لبناء مجتمع أكثر عدلاً وأكثر صداقة للبيئة، محذراً من العودة إلى “الوضع الطبيعي” القديم.وقال البابا فرنسيس في مقابلته الأسبوعية: “نحن جميعاً قلقون من العواقب الاجتماعية للوباء.يريد الكثيرون العودة إلى طبيعتهم واستئناف الأنشطة الاقتصادية”.وأضاف “بالتأكيد، لكن هذا الوضع الطبيعي …

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