من مستنقع السياسة، إلى أزهار الثقافة...لنجرب! - احمد جمعة

2020/08/19 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة تحولات دراماتيكية، متغيرات صاعقة، صدمات...انفجارات نووية صغيرة!!!هذه الساحة العربية القديمة، تتفكك الآن وتتشكل من خلال هذه الصدمات اللاهثة وراء سحابات وخرائط ضبابية، تتبلور وتمهد لصدمات أعمق...هذا التكالب السياسي والديمغرافي المتهور اليوم في المنطقة خلط الأوراق وألقى بأوراق غامضة، لتنفض الغبار عن المنطقة القديمة لنواجه منطقة مبهمة تثير فينا ضغط الدم...وحتى لا نفنى بعد وقت قصير، أقلها لنتجه غرب ......





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