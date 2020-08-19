الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن العراق: أزمة صحية كبيرة قريبا

2020/08/19 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق ينذر باحتمال حدوث أزمة صحية كبيرة.وقالت في بيان صحفي، إن “عدد الاصابات بكوفيد – 19 في 2020 في العراق ارتفع الى مستوى مثير للقلق، مما يشير إلى أزمة صحية كبيرة قريبا”.وأضافت “لكن ما يزال بإمكان العراقيين […]

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