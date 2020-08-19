لجنة نيابية تكشف ابرز القوانين التي ستمرر بالفصل التشريعي الجديد

2020/08/19 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن ابرز القوانين التي ستمرر خلال الفصل التشريعي الجديد.وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “جدول اعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب للفصل التشريعي الجديد لم يحدد حتى الآن”، لافتا إلى إن “اللجنة القانونية مستمرة بانجاز مشاريع القوانين وأبرزها قانوني الحكمة الاتحادية والانتخابات”.وأضاف […]

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