الأسدي يؤكد ضرورة التعامل مع جميع المنافذ بمعيار واحد

2020/08/19 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة السند الوطني المنضوية في تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، أهمية التعامل مع جميع المنافذ الحدودية بمعيار واحد.

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