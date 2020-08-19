أوبك بلس تراجع الالتزام بتخفيضات الإنتاج

2020/08/19 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع منتجو النفط من "أوبك+"، بمشاركة روسيا والسعودية، اليوم الأربعاء لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا.

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