امانة بغداد تعلن عن قطع جسر بغداد مساء الغد لثلاث ساعات

2020/08/19 | 15:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن قطع جسر بغداد مساء الغد لثلاث ساعات.ونوهت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، الى “قيام ملاكاتها في دائرة المشاريع بقطع جسر بغداد الكبير جنوب العاصمة يوم غد الخميس لثلاث ساعات فقط ( من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً )”.واوضحت، ان “ذلك لاجراء اعمال الصيانة …

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