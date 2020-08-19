سواريز يقترب من مغادرة برشلونة والوجهة قد تكون فريقه السابق

2020/08/19 | 15:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تجمع أغلب الصحف الرياضية على أن أيام الأوروغوياني لويس سواريز مع نادي برشلونة، باتت معدودة، وقد يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية.ووفقا للصحفي الإيطالي الرياضي الموثوق، فابريتسيو رمانو، فإن رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو، لم يذكر اسم سواريز عندما تحدث عن اللاعبين الذين لن يرحلوا عن النادي هذا الصيف.وأوضح رومانو، […]

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