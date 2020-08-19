2020/08/19 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك/المركز الخبري الوطني- نفذت طائرات تركية مقاتلة اليوم الأربعاء، غارات جوية على مواقع شمال محافظة دهوك.وقال مدير بلدة دينارته شمال قضاء عقرة بمحافظة دهوك، شعبان خليل، في تصريح، إطلعت عليه وكالة “المركز الخبري الوطني”: إن “الطائرات الحربية التركية قصفت مرتين قبل ،ظهر اليوم، قرية “كافلكا” شمال غرب الناحية”.وأشار خليل، الى أن “القصف الجوي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات تركية تشن غارات جوية وتقصف محافظة دهوك شمالي العراق المركز الخبري الوطني.

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