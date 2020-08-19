بصمة العين لتسجيل حضور الموظفين بفنادق عراقية

2020/08/19 | 15:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [السليمانية-اين]اعتمدت ثلاثة فنادق، في محافظة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، تقنية "بصمة العين" لتعقب حضور الموظفين.

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