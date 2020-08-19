اللجنة العليا تؤكد على منع دخول الزائرين للسياحة بأشكالها كافة من خارج العراق

2020/08/19 | 15:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الأربعاء، على منع دخول الزائرين للسياحة بأشكالها كافة من خارج العراق.وقالت اللجنة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “شمول الخميس والجمعة والسبت مع بقية أيام الأسبوع بنظام حظر التجوال الجزئي من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة فجراً”.وأكدت على “ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، لاسيما ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي […]

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