هل يؤذي الغسيل “الأوتوماتيك” سيارتك؟

2020/08/19 | 15:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يلجأ بعض الناس إلى غسل سياراتهم في مرآب مخصصة بدل أن يقوموا هم بذلك لأسباب عدة بينها عدم توفر الوقت أو المكان الصالح.وفي السنوات الأخيرة تزايدت أعداد “الغسيل الأوتوماتيك” السريع والمنخفض الثمن في العاصمة وبقية المحافظات.ويتناقل بعض السائقين نظيرات مفادها أن غسيل السيارات عبر الأجهزة الأوتوماتيكية تؤذي طلاء “صبغ” السيارات […]

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