فارفارا را و varvara rao مهدد بالموت في السجن . - حزب الكادحين

2020/08/19 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حزب_الكادحين مر شهر واحد بالضبط منذ أن شعرت عائلة فارافارا راو بالانزعاج من حديثه غير المتسق وبدأت جهود طارئة لإبلاغ الناس بالحالة المروعة لصحته ، والاستئناف أمام المحاكم وتحريك القضاء بحثًا عن علاج فوري للمخاطر التي يتعرض لها.



ومع ذلك ، مرت 720 ساعة دون أي بصيص أمل من أي مكان.على الرغم من القلق والاحتجاج والمطالبة على نطاق واسع بالإفراج عنه فورًا من قبل المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم وكذلك في البلاد ......





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