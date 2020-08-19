لماذا يكره الإسلاميون الجمال والفرح ؟ - صادق إطيمش

2020/08/19 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش لم يعد غريباً ابداً ولا نادراً ايضاً ان نسمع فتاوى الإسلاميين التي لا تثير إلا الضحك والإستهزاء من كل ذي عقل سليم وفكر يعيش عصره ولا ينتمي لجيش من تحكمهم فتاوى اموات القرون السالفة .



وفي بعض الأحيان تثير هذه الفتاوى ليس السخرية والإستهزاء فحسب ، بل والعطف ايضاً على المساكين الذين يستمعون بافواه مشرعة الى مثل هذه المهازل ليصرخوا باعلى اصواتهم مباركين لما تفوه به الجالس على المنبر الذي كان في غابر ......





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